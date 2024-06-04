Bir alkol grubuna zam... Zamlı satışlar başladı...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz markasının rakı, votka ve likör ürünlerine zam yapıldığını açıkladı. Dündar, zamlı satışların başladığını belirtti.
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Alkollü içki ve sigara ürünlerine art arda zamlar devam ediyor.
Son olarak Burgaz rakı ve votka likör gurubuna zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 3 Haziran itibarıyla geçerli olan yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabından yayınladı.
Dündar, artışın eski fiyat tarifesine göre yüzde 15 olduğunu söyledi.
Burgaz rakı ve votka likör gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/uUWAB1a8mn— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 3, 2024