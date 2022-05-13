Bir alt bölge teşviklerinden yararlanacak ilçe sayısı 337’ye çıkarıldı

İllerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması ve illerin görece daha az gelişmiş ilçelerinin kalkındırılması amacıyla 39 ilin 74 ilçesinin daha bir alt bölge desteğinden yararlandırılmasına karar verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'nın (İlçe SEGE-2022) sonuçları esas alınarak ilçelerin gelişmişlik sıralaması güncellendi. Güncelleme ile listeye 39 ilden toplam 74 ilçe eklendi. Böylece alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçe sayısı 263'ten 337'ye çıktı.

Düzenlemeyle, 6 bölgeli teşvik sisteminde bağlı olduğu ilin gelişmişlik seviyesine kıyasla daha az gelişmiş durumda olan ilçeler bir alt bölge desteğinden, bu ilçelerin OSB'leri ise iki alt bölge desteğinden yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin topyekun kalkınması amacıyla kullandığı bu destek modeliyle il içindeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmayı, az gelişmiş bölgeleri daha hızlı kalkındırmayı amaçlıyor.

Kararla alt bölge desteğinden yararlanan ilçeler listesine eklenen yeni ilçeler şöyle:

Adana: Pozantı

Afyonkarahisar: Evciler

Aksaray: Sultanhanı

Ankara: Evren, Güdül, Kalecik

Antalya: Akseki, İbradı

Balıkesir: Manyas

Bartın: Ulus, Tefenni

Bilecik: Pazaryeri

Bolu: Mengen

Bursa: Orhaneli

Çankırı: Yapraklı

Çorum: Oğuzlar, Dodurga, Kargı

Denizli: Bozkurt, Çal, Çardak, Bekilli

Edirne: Havsa, Süloğlu

Elazığ: Ağın

Erzincan: Kemah, Üzümlü

Eskişehir: Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi

Giresun: Çamoluk

Isparta: Atabey, Senirkent, Yenişarbademli

İzmir: Kınık

Kahramanmaraş: Çağlayancerit, Ekinözü

Karaman: Ermenek

Kastamonu: Ağlı, Araç, Küre

Kayseri: Özvatan

Kilis: Elbeyli

Kocaeli: Kandıra

Konya: Çumra, Akören

Kütahya: Emet

Manisa: Demirci, Gördes, Kırkağaç, Sarıgöl

Mersin: Bozyazı, Çamlıyayla

Muğla: Kavaklıdere

Ordu: Akkuş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye

Sakarya: Kocaali

Samsun: Ladik, Terme

Sivas: Doğanşar, İmranlı

Tekirdağ: Hayrabolu

Tokat: Başçiftlik, Sulusaray

Uşak: Ulubey

Yozgat: Kadışehri