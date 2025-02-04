Bir Avrupa ülkesi daha çalışma saatlerini azalttı! Uymayana 10 bin Euro ceza yolda

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek onaylanması için Meclis'e gönderilen haftalık çalışma saatinin 40'tan 37,5'e indirilmesi kararıyla ilgili açıklama yaptı.

İspanya'da İşverenler Konfederasyonu'nun karşı çıkmasına rağmen işçi sendikaları ile varılan anlaşma sonrası açıklanan haftalık çalışma saatindeki indirimin, İspanyol toplumunun yaşam kalitesini iyileştireceğini ve emekçilere umut vereceğini savunan Diaz, "Tarihi bir değişiklik" değerlendirmesini yaptı. Avrupa Birliği'ndeki istatistiklerde diğer ülkelere bakıldığında haftalık çalışma saatinin Almanya'da 34, Fransa ve İtalya'da 36, Hollanda da ise 29 olduğu görülüyor.

11 aylık müzakerenin sonucu...

11 aylık müzakerenin ardından sosyal diyaloğun bir meyvesi olarak bu kararın çıktığını vurgulayan Diaz, "Çalışmak için yaşamıyoruz, yaşamak için çalışıyoruz. Önemli olan profesyonel bir faaliyette geçirdiğimiz zaman değil, hayatımızdır. Bu değişim daha iyi yaşamak, daha az çalışmak ve daha üretken olmakla ilgilidir" şeklinde konuştu.

40 yıl sonra bir ilk!

İspanya'da son 40 yılda ilk kez haftalık çalışma saatinde indirime gidilirken, bunun Meclis'te kabul edilip yürürlüğe girmesi halinde günde yarım saat daha az çalışacak İspanyolların maaşlarına herhangi bir etkisi olmayacak.

Haftalık çalışma saatlerindeki indirime uymayan şirketlere işçi başına 10 bin Euro'ya kadar para cezası kesecek olan hükümet, "sağlıklı ve verimli çalışma ortamı" hedefiyle son iki yıldır haftalık çalışma gününü 4'e indirmeyi amaçlayan girişimler ve pilot projeler yürütüyor.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen taslak kararın Mecliste kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesinin, azınlık koalisyon hükümetinin dışarıdan destek aldığı siyasi partilerle yapacağı müzakerelerden dolayı yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.