Bir ayda 9 milyar Euro'luk Noel harcaması

İrlanda’da hanelerin 2025 Noel döneminde yaptığı ortalama ek harcamanın 1600 Euro'yu aşması bekleniyor.

Retail Ireland tarafından yayımlanan rapora göre, Noel döneminde yapılan harcamalar günlük zorunlu giderler dışında kalan alışverişleri kapsıyor.

Noel harcamaları enflasyonla paralel artıyor

Bu yıl hane başına ortalama 1600 Euro'ya ulaşması beklenen harcama tutarı, geçen yıla kıyasla yüzde 3 artış gösterdi. Bu artış oranı, genel enflasyon seviyesiyle büyük ölçüde örtüşüyor.

Uzmanlar, bu tabloyu perakende sektörü açısından güçlü bir büyümeden ziyade “dirençli bir performans” olarak değerlendirdi.

Retail Ireland’ın da bağlı olduğu Ibec grubuna göre, Noel harcamaları Aralık ayında tek başına 9 milyar Euro'nun üzerinde ek ekonomik hareketlilik yaratıyor. Bu durum, Noel döneminin yalnızca perakende sektörü için değil, eğlence ve konaklama gibi diğer sektörler açısından da kritik bir dönem olduğunu ortaya koyuyor.