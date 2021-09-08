Bir bakışta; Merkez ne dedi, piyasa ne cevap verdi?

Ekonomi gündeminin bugünkü manşeti Merkez Bankası oldu.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "yeni bir sözlü yönlendirme" yaptı.

İşte Başkan Kavcıoğlu'nun sözlerinin ana fikri ve piyasanın tepkisi:

MERKEZ BANKASI:

Gıda fiyatlarındaki artış ve arz kısıtları enflasyonda kısa vadeli oynaklıklara neden oluyor. Bu nedenle manşet enflasyondan ziyade, arındırılmış ana eğilimi ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerine ağırlık vereceğiz.





Manşet enflasyona karşı negatif reel getiri bir kriter değil. Reel faiz hesaplamasında beklenen enflasyona göre hareket ediliyor. Son çeyrekte enflasyon düşüş eğilimine girecek. Gıda dışı enflasyon yılın geri kalanında da manşet enflasyonun altında kalmaya devam edecek.



PİYASA:

Faiz indirim hazırlığı iyice netleşti. Çekirdek enflasyona bakılacaksa, 200 baz puana kadar faiz indirimi için alan var.





Faizi düşürmek için sadece gıda dışı enflasyona bakmak yeterli değil. Erken faiz indirimi çekirdek enflasyonda düşüşün kalıcı olmasını engeller.



Faiz indiriminin habercisi 'çekirdek' enflasyon nedir?

Manşet enflasyon endeksini oluşturan ürün mal ve hizmet sepetinden bazı ürünlerin çıkartılarak kalan ürünlerle fiyatlar genel seviyesindeki değişikliklerin hesaplanması çekirdek enflasyon göstergeleri olarak adlandırılıyor.

Fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan enflasyon hedeflemesi rejiminde her ne kadar seçilen hedef yıl sonu yıllık TÜFE artışı olsa da, TCMB bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla uyguladığı para politikası için özel kapsam TÜFE göstergelerini de yakından izliyor.

Temmuz ayında yüzde 18,95 olarak açıklanan yıllık enflasyon ağustos ayında artışa devam etti ve yüzde 19,25 seviyesine yükseldi. Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon ise (C göstergesi) temmuz ayında yıllık yüzde 17,22 iken ağustos ayında yüzde 16,76'ya geriledi.

"Yeni sözlü yönlendirme" nasıl fiyatlandı?

"Merkez'in faiz indirim hazırlığı" TL varlıklarda hareketlilik yaşanmasına neden oldu.



TL, dolar karşısında faiz indiriminin yaklaştığı kayıgılarıyla yüzde 1.5'e yakın değer kaybetti.

Dolar/TL ilk reaksiyon olarak 8,35'ten 8,48'e çıktı.

Kur ardından 8,45 seviyelerine doğru çekildi.

Analistlere göre kısa vadeli oynaklık devam edebilir.