Bir dönem AVM'lerin gözdesiydi... Dev marka mağazalarını kapatıyor

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Dünyaca ünlü saat ve aksesuar markası Fossil Group, mağaza ağını küçültmeye yönelik stratejisini sürdürüyor. Şirket, yıl sonuna kadar en fazla 15 mağazasını daha kapatmayı planladığını açıkladı.

Bu adımla birlikte Fossil'in dünya genelindeki mağaza sayısının yaklaşık 185'e düşmesi bekleniyor. Şirket, son iki yılda da 100'ün üzerinde mağazasını kapatarak fiziksel perakende ağında önemli bir küçülmeye gitmişti.

Dijital satışlara odaklanıyor

İlk çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda açıklanan plana göre Fossil, 2024 yılında 54, 2025 yılında ise 49 mağazasını kapattı. Yeni kapanışlarla birlikte şirket, daha verimli mağazalara odaklanırken çevrim içi satış kanallarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket yönetimi, değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda fiziksel mağazalar ile dijital satış platformları arasında daha dengeli bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Alışveriş merkezlerindeki dönüşüm sürüyor

Fossil'in aldığı karar, alışveriş merkezi odaklı perakende sektöründe yaşanan dönüşümün son örneklerinden biri oldu. Artan işletme maliyetleri, e-ticaretin büyümesi ve tüketici tercihlerindeki değişim, birçok markayı mağaza sayılarını yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor.

Bu süreçte kadın giyim markası Francesca's tüm fiziksel mağazalarını kapatırken, Claire's ve Icing markalarına ait 200'den fazla mağaza da 2025 yılı içinde faaliyetlerine son verdi. Lüks perakendeci Saks Off Fifth de mağaza ağını küçülten şirketler arasında yer aldı.

Sektördeki dönüşüme rağmen uzmanlar, fiziksel mağazacılığın tamamen sona ermediğini, birçok markanın daha küçük ancak daha kârlı mağaza ağıyla faaliyet göstermeyi ve dijital kanalları güçlendirmeyi tercih ettiğini belirtiyor.