Bir dönem kuyruk oluyordu: 5 yılda yüzde 30 düştü

Türkiye’de iletişim alışkanlıkları son yıllarda köklü bir dönüşüm geçirdi. Mobil teknolojilerin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte sabit ve ankesörlü telefonların kullanımı sert şekilde geriledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, son 5 yılda bu iki iletişim aracının toplam sayısı yüzde 30’dan fazla azaldı.

Mobil abone sayısı rekora koşuyor

Akıllı telefonların hayatın merkezine yerleşmesiyle mobil abone sayısı hızla arttı. 2021 yılında 86,3 milyon olan mobil abone sayısı, 2025 itibarıyla 99,7 milyona ulaştı. Bu artış, kullanıcıların iletişim tercihlerinin tamamen mobil cihazlara kaydığını ortaya koydu.

Bir dönem şehir merkezlerinde, meydanlarda ve terminallerde sıkça görülen ankesörlü telefonlar artık neredeyse yok olma noktasına geldi. 2021’de 45 bin 695 olan ankesörlü telefon sayısı, 2025’te 31 bin 175’e düştü. Bu düşüş, 5 yılda yaklaşık yüzde 32’lik bir gerilemeye işaret ediyor.

Sabit hat kullanımı çöküşte

Sabit telefon abonelikleri de benzer bir düşüş trendine girdi. 2021’de 12,2 milyon olan abone sayısı, 2025 sonunda 8,3 milyona geriledi. Böylece sabit hat kullanımı da 5 yılda yaklaşık yüzde 32 azaldı.

Toplamda sabit ve ankesörlü telefon sayısı 8,4 milyon seviyesine inerken, mobil iletişim açık ara liderliğini pekiştirdi. Uzmanlara göre bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.