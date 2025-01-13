Bir döneme damga vuran Nokia: Piyasadan tamamen siliniyor...

Cep telefonu sektörünün öncü markalarından Finlandiya merkezli Nokia, başarısız olan Microsoft Lumia ortaklığının ardından yoluna HMD Global adlı şirketle devam ediyordu.

Akıllı telefonların gelişimine ayak uyduramayan ve Apple, Samsung gibi devlerle mücadelede geri kalan Nokia’nın adını taşıyan ürünlerin üretim ve satış hakkı Aralık 2016’dan bu yana Finlandiyalı HMD Global şirketindeydi.

HMD Global o yıllardan bu yana akıllı telefonlar ve tuşlu telefonlar üretiyordu. Nokia telefonlar Türkiye'nin de aralarında buluduğu pek çok ülkede satılıyordu. Ancak HMD Global’in web sitesinde ‘Nokia’ markası taşıyan akıllı telefonlar ayrı bir kategoriye alındı.

HMD Global markasıyla ürünler çıkıyor

HMD Global, Nokia markasından uzaklaşmak için özellikli telefonlar da dahil olmak üzere tüm telefon portföyünü yenilemişti. Finli şirket, rakiplerini yakalamak için Barbie Phone, Skyline ve Crest gibi telefonları tanıttı.

HMD Global'in Nokia markalı tuşlu telefonların üretimine devam edeceği ifade ediliyor.

HMD'nin Nokia özellikli telefonları listeden çıkarmaması, Nokia markasını kullanarak tuşlu, 'basic' telefon pazarını keşfetmekle hâlâ ilgilenebileceğini gösteriyor.

Şirket daha önce özellikli telefon işinin çeşitli pazarlarda gelir getirici bir unsur olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan akıllı telefonların yanı sıra Nokia markalı tabletlerin de üretimi durduruldu.