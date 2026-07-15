Bir fast-food devi daha sarsıldı! Popüler burger zincirinde iflas kararı

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ABD'de faaliyet gösteren popüler fast-food zinciri Checkers Drive-In'in franchise işletmecilerinden C.S. Holdings of Tampa LLC, mali sıkıntılar nedeniyle Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Florida'nın Tampa kentindeki iki Checkers restoranını işleten şirket, faaliyetlerini yeniden yapılandırmayı hedefliyor.

14 Temmuz'da Florida Orta Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne sunulan başvuruda şirketin 1,8 milyon doların üzerinde borcu, buna karşılık 569 bin doların üzerinde varlığı bulunduğu belirtildi. Şirket, iflas başvurusunun nedenine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Gelirlerde dikkat çeken düşüş

Mahkeme kayıtlarına göre C.S. Holdings'in brüt geliri 2024 yılında 1,55 milyon doların üzerinde gerçekleşirken, 2025 yılında 1,22 milyon dolar seviyesine geriledi. Şirket, 2026 yılında iflas başvurusu yaptığı tarihe kadar ise yaklaşık 426 bin dolar gelir elde etti.

En büyük alacaklılar arasında yaklaşık 1,6 milyon dolarlık alacağı bulunan Bank Five Nine ilk sırada yer alırken, Florida Gelir İdaresi, Kapitus LLC, Highland Hill Capital ve Chase de şirketin borçlu olduğu kuruluşlar arasında gösterildi.

Marka faaliyetlerini sürdürüyor

İflas başvurusu yalnızca franchise işletmecisini kapsıyor. Checkers restoranları bağımsız işletmeciler tarafından yönetilirken, markanın sahibi olan Checkers Drive-In Restaurants Inc. iflas sürecine dahil olmadı. ABD genelinde 700'den fazla şubesi bulunan Checkers & Rally's zinciri faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Burger sektöründe iflaslar artıyor

ABD'de son dönemde burger zincirlerinin franchise işletmecileri art arda mali sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Hardee's franchise işletmecisi Superior Star LLC bu ay Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvururken, bir başka franchise şirketi ARC Burger LLC ise Nisan 2026'da Chapter 7 kapsamında tasfiye sürecine girdi.

107 yıllık A&W Restaurants zincirinin bazı franchise işletmecileri de finansal sıkıntılar nedeniyle restoranlarını kapatırken, bu işletmeler iflas başvurusunda bulunmadı.