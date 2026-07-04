Bir hafta içinde 5 kişi milyoner oldu

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İngiltere'de milyonlarca kişinin umutla takip ettiği Ulusal Piyango'da uzun süredir beklenen büyük ikramiye sahibini buldu. 27 Haziran tarihli Lotto çekilişinde altı numarayı doğru tahmin eden talihli, tam 9 milyon 269 bin 710 sterlin kazandı. Bu ödül, yeni Lotto formatının uygulanmaya başlamasının ardından verilen en yüksek büyük ikramiye olarak kayıtlara geçti.

Ulusal Piyango yetkilileri, kazanan kişinin ödülünü resmen talep ettiğini açıkladı. Çekilişte kazandıran numaralar 12, 18, 40, 43, 44 ve 45 olurken, bonus numarası ise 29 olarak açıklandı.

Aynı hafta dört yeni milyoner daha çıktı

Büyük ikramiyenin yanı sıra 1 Temmuz'daki çekilişte dört farklı kişi de 1 milyon sterlinlik ödül kazandı. Böylece yeni Lotto sisteminin sunduğu ek çekiliş fırsatları sayesinde aynı hafta içinde toplam beş kişi milyoner oldu.