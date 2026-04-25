Bir hava yolu daha kapandı: Lisans iptal edildi, tüm uçuşlar durdu

Küresel havacılık sektöründe kriz derinleşirken, bir hava yolu şirketi daha faaliyetlerini sonlandırdı. İngiltere merkezli charter hava yolu Pen-Avia, işletme lisansını (AOC) kaybetmesinin ardından tüm uçuşlarını durdurdu.

Havacılık sektöründe faaliyet gösterebilmek için zorunlu olan AOC lisansının kaybedilmesi, şirketin yasal olarak uçuş düzenlemesini imkânsız hale getirdi. Bu nedenle planlanan tüm seferler iptal edildi.

Sektörde iflas dalgası büyüyor

Şirketin mali durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, 2025 sonlarından itibaren müşterilere gönderilen otomatik yanıt mesajlarında uçuşların zaten durdurulduğu belirtiliyordu.

2025 ve 2026 döneminde birçok küçük ve orta ölçekli hava yolu şirketi benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı. Yüksek operasyon maliyetleri ve sınırlı müşteri talebi, özellikle charter şirketlerini zorluyor.