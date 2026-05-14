Bir hava yolu şirketi daha uçuşlarını azaltıyor
Air India, Orta Doğu’daki gerilimin yükselmesiyle birlikte artan yakıt maliyetleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle uluslararası uçuşlarında geçici kesintiye gidileceğini açıkladı. Şirket, haziran-ağustos döneminde bazı seferlerin azaltılacağını duyurdu.
Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Air India, operasyonel maliyetlerdeki sert yükseliş nedeniyle uçuş planlamasını yeniden şekillendiriyor.
Özellikle Delhi-Şanghay ve Delhi-Chicago hatlarında bazı uçuşların geçici olarak askıya alınacağı belirtildi.
Yakıt maliyetleri zorluyor
Kararın arkasındaki en büyük nedenin, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları olduğu ifade edildi. Hava sahası kısıtlamalarının da uçuş sürelerini ve maliyetleri artırdığı kaydedildi.
Öte yandan Hindistan Hava Yolları Federasyonu, merkezi hükümete çağrıda bulunarak yakıt vergilerinin düşürülmesini istedi. Federasyon, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde havacılık sektörünün operasyonlarını durdurma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.