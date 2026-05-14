Bir hava yolu şirketi daha uçuşlarını azaltıyor

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre Air India, operasyonel maliyetlerdeki sert yükseliş nedeniyle uçuş planlamasını yeniden şekillendiriyor.

Özellikle Delhi-Şanghay ve Delhi-Chicago hatlarında bazı uçuşların geçici olarak askıya alınacağı belirtildi.

Yakıt maliyetleri zorluyor

Kararın arkasındaki en büyük nedenin, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatları olduğu ifade edildi. Hava sahası kısıtlamalarının da uçuş sürelerini ve maliyetleri artırdığı kaydedildi.

Öte yandan Hindistan Hava Yolları Federasyonu, merkezi hükümete çağrıda bulunarak yakıt vergilerinin düşürülmesini istedi. Federasyon, mevcut maliyet baskısının devam etmesi halinde havacılık sektörünün operasyonlarını durdurma noktasına gelebileceği uyarısında bulundu.