Bir havayolu şirketi daha krizde: Uçuşlarını askıya aldı

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Yükselen maliyetler ve filoda yaşanan teknik sorunlar havacılık sektöründe şirketleri zorlamaya devam ediyor. Romanya merkezli havayolu şirketi AnimaWings, adli yeniden yapılandırma sürecini başlatmasının ardından tüm uçuşlarını geçici olarak askıya aldı.

Uçuşlar 24 Ekim'e kadar durduruldu

AnimaWings, 30 Eylül'de faaliyetlerini korumak, operasyonlarını istikrara kavuşturmak ve yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla adli yeniden yapılandırma sürecini başlattığını duyurdu.

Şirket, bu kararın ardından uçuş programında daha kapsamlı bir değişikliğe gitti. AnimaWings'in 2-24 Ekim tarihleri arasındaki uçuşları geçici olarak askıya alındı.

Havayolu şirketi, 25 Ekim'de başlayacak kış uçuş sezonuyla birlikte mevcut filosuna göre yeniden düzenlenmiş bir programla operasyonlarını sürdürmeyi planlıyor.

Teknik sorunlar mali yapıyı vurdu

Şirketin mali sıkıntıya girmesinde filosunda art arda yaşanan teknik problemlerin etkili olduğu belirtildi. Uçakların kullanılabilirliğinin azalması operasyonel faaliyetlerin yanı sıra şirketin ticari ve finansal durumunu da olumsuz etkiledi.

AnimaWings ayrıca zorlu ekonomik koşullar, satın alma gücündeki gerileme ve petrol fiyatlarıyla bağlantılı operasyon maliyetlerindeki yükselişin şirket üzerindeki baskıyı artırdığını bildirdi.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıllarda inşa ettiklerimizi korumak ve her şeyden önemlisi yolumuza devam edebilmek için zor ancak gerekli bir karar” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada, “Filomuzu etkileyen tekrarlanan teknik sorunlar, nispeten kısa bir süre içinde tüm faaliyetlerimizde zincirleme bir reaksiyona yol açtı. Ekonomik koşullar da bu baskıyı daha da artırdı” denilmişti.

Bilet alan yolcular ne yapacak?

Uçuşların askıya alınmasıyla birlikte daha önce bilet satın alan yolcular da doğrudan etkilendi.

Şirket, iptal edilen seferlerde rezervasyonu bulunan yolcuların e-posta yoluyla bilgilendirileceğini açıkladı. İptal edilen uçuşlar için para iadelerinin aşamalı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Uygun olduğu durumlarda yolculara alternatif seyahat seçeneklerinin de sunulabileceği kaydedildi.

Filosunda yalnızca 2 uçak kaldı

2020 yılında faaliyetlerine başlayan AnimaWings, kısa sürede Avrupa ve Orta Doğu'daki çok sayıda noktayı uçuş ağına ekledi. Şirket 2026 yazında filosunu sekiz Airbus uçağa kadar çıkarmıştı.

Ancak yaşanan teknik ve mali sorunların ardından operasyonel filo iki Airbus A320'ye kadar geriledi.

AnimaWings daha önce Orta Doğu'daki güvenlik koşulları nedeniyle Dubai, Abu Dabi ve Tel Aviv seferlerini de askıya almıştı.

25 Ekim'de yeniden başlaması planlanıyor

Şirket faaliyetlerini tamamen sonlandırmış değil. AnimaWings, mevcut süreci şirketin devamlılığını sağlamak amacıyla yürütülen bir yeniden yapılandırma olarak tanımlıyor.

Havayolu şirketinin planına göre uçuşlar 25 Ekim'den itibaren mevcut uçak kapasitesine uygun şekilde hazırlanan yeni program kapsamında yeniden başlayacak.

Ancak yeniden yapılandırma sürecinin devam etmesi nedeniyle uçuş programında yeni değişikliklerin yaşanabileceği belirtiliyor.