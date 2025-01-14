Bir içki grubuna daha zam geldi! (2025 güncel zamlı fiyat listesi belli oldu)
Yeni yıla girilmesiyle içki fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Daha önce çok sayıda bira, şarap, viski, votka ve likör markası zamlarının açıklarken, bugün bir markanın daha zamlı fiyat listesi belli oldu. Zamların ardından 2025 yılı güncel içki fiyatları da belli oldu. İşte güncel rakı, viski, şarap ve votka fiyatları...
2025 yılına girilmesiyle farklı markaların bira, şarap, rakı, votka ve viski gibi içkilerine peş peşe zam gelirken, bugün bir grup daha yeni zamlarını duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 'Saki/Diamond' içecek grubunun tekellere gönderdiği zamlı fiyat listesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Buna göre Saki Rakı Premium 100'ün 70'lik versiyonu 5 bin 500 TL olurken, diğer rakılar hacmine göre 4 bin 500 ile 21 bin 500 TL arasında değişiyor.
Saki Rakı De Lux'un en ucuzu 795 TL olurken, Saki Rakı Gurme 695, Kallavi Göbek Rakı 495 TL'ye yükseldi.
Şirketin likör, şarap ve votkalarına da zam geldi.