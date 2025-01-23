Bir ilke imza atıldı! Yıllık geliri bir milyar Euro'ya ulaşan spor kulübü hangisi oldu?

Deloitte'nin 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar Euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Real Madrid sezonluk gelir detayları

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon Euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon Euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon Euro'yla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar Euro barajını aştı.

İkinci ve üçüncü sırada İngiltere ve Fransa kulüpleri var

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon Euroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon Euroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede yer alan ilk 20 kulüp ve gelirleri

Kulüp Gelir (Euro)

Real Madrid 1,05 milyar

Manchester City 838 milyon

Paris Saint-Germain 806 milyon

Manchester United 771 milyon

Bayern Münih 765 milyon

Barcelona 760 milyon

Arsenal 717 milyon

Liverpool 715 milyon

Tottenham 615 milyon

Chelsea 546 milyon

Borussia Dortmund 514 milyon

Atletico Madrid 410 milyon

Milan 398 milyon

Inter 391 milyon

Newcastle United 372 milyon

Juventus 356 milyon

West Ham United 322 milyon

Aston Villa 310 milyon

Olimpik Marsilya 287 milyon

Olimpik Lyon 264 milyon