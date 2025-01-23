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  3. Bir ilke imza atıldı! Yıllık geliri bir milyar Euro'ya ulaşan spor kulübü hangisi oldu?
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Bir ilke imza atıldı! Yıllık geliri bir milyar Euro'ya ulaşan spor kulübü hangisi oldu?

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte'ın 2025 Futbol Para Ligi araştırma sonuçları açıklandı. Şirketin paylaştığı verilere göre bir önceki sezon da gelir listesi zirvesinde yer alan isim değişmedi ama Real Madrid bu kez 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar Euro gelire ulaşan ilk kulüp olma başarısına imza attı.

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Deloitte'nin 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar Euro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Real Madrid sezonluk gelir detayları

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon Euro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon Euro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon Euro'yla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar Euro barajını aştı.

İkinci ve üçüncü sırada İngiltere ve Fransa kulüpleri var

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon Euroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon Euroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede yer alan ilk 20 kulüp ve gelirleri 

Kulüp                                Gelir (Euro)
Real Madrid                     1,05 milyar
Manchester City             838 milyon
Paris Saint-Germain      806 milyon
Manchester United        771 milyon
Bayern Münih                 765 milyon
Barcelona                         760 milyon
Arsenal                             717 milyon
Liverpool                          715 milyon
Tottenham                       615 milyon
Chelsea                             546 milyon
Borussia Dortmund       514 milyon
Atletico Madrid              410 milyon
Milan                                398 milyon
Inter                                   391 milyon
Newcastle United          372 milyon
Juventus                          356 milyon
West Ham United          322 milyon
Aston Villa                       310 milyon
Olimpik Marsilya           287 milyon
Olimpik Lyon                  264 milyon