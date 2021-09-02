Bir Instagram gönderisi 275 bin lira!

Global bazda instagram post ve story pazarında kabul gören katsayıları, Türkiye’deki gerçek verilerle eşleştiren Paramevzu.com, ayda milyonlarca liralık cirolar yapan çarpıcı bir Instagram fenomenleri listesi çıkardı.

40 yaş altı 40 listesinde yer alan Instagram fenomenlerinin yaş ortalaması 28. Listenin yüzde 27.5’i Z kuşağı temsilcisi yani 23 yaş altı. Bu genç girişimcilerin gönderilerinde yer alabilmenin ise hatrı sayılır bir bedeli var: Ortalama 90 bin lira.

İşte Türkiye’nin en çok kazanan 40 yaş altı 40 Instagram fenomeni…