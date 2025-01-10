Bir ithal içki grubuna daha zam geldi! 2025 güncel fiyat listesi belli oldu!
Yeni yıla girilmesinin ardından birçok içki grubuna yüzde 18 ila yüzde 25 arasında zam gelirken, bugün bir ithal grubun içkilerine daha zam yapıldı. Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medyadan duyurdu. 2025 yılına ait zamlı fiyatların ardından güncel fiyat listesi de belli oldu.
2025 yılına girilmesinin ardından Tuborg ve Efes grubu dahil çok sayıda içki grubuna zam gelirken, güncel fiyat listeleri belli oldu. Son olarak bir içki grubuna daha zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir ithal gruba zam geldiğini bildirdi.
Buna göre Pusckin votkanın en ucuzu 480 TL'ye yükselirken, 70'lik versiyonu 1195 TL oldu.
Pueblo Silver tekila 525 TL'ye yükselirken, Kentuck Highway 595 TL'ye zamlandı.