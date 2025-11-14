Bir kripto para şirketine daha kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık platformu CoinO’ya yönelik soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü operasyon çerçevesinde, MASAK raporlarında kritik veriler yer aldı.

Yüksek para girişi tespit edildi

Başsavcılığın açıklamasına göre, CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’nin hesap hareketlerinde dikkate değer bir artış tespit edildi. Şirketin 2024 Temmuz–Aralık döneminde 211,5 milyon TL olan para girişinin, 2025 Ocak–Mayıs ayları arasında 11,9 milyar TL’ye ulaştığı belirlendi.

Tüzel kişilere ve bireysel hesaplara para aktarımı

Raporda, şirket hesaplarından toplam 12,3 milyar TL’nin kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere aktarıldığı, ayrıca 282,9 milyon TL’nin de bireysel hesaplara yönlendirildiği ifade edildi. MASAK’ın analizine göre CoinO’nun kripto trafiğinde 23 Temmuz 2025’e kadar 769,7 milyon USDT giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış kaydedildi. Bunların içinde 330,7 milyon USDT’nin herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara gönderildiği tespit edildi.

Şirketle para hareketi bulunan 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka-kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla ilişkilendirilmiş olduğu ifade edildi.

Kaydı bulunmayan cüzdanlara para aktarımı

Yapılan değerlendirmede, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin CoinO üzerinden kripto varlığa dönüştürülerek yurt dışındaki platformlara ve kaydı bulunmayan cüzdanlara aktarıldığı, böylece Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği belirtildi.

Bu kapsamda, İstanbul, Hatay, Kocaeli ve yurt dışındaki toplam 22 şüpheli belirlendi. 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışında bulunan bir kişi için ise çalışmalar sürüyor. İki şüphelinin cezaevinde olduğu kaydedildi.

10 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu

Soruşturma çerçevesinde, şüpheliler ve yakınlarına ait yaklaşık 637 milyon TL değerindeki 10 araç ve 7 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca CoinO A.Ş’nin de aralarında bulunduğu 16 şirket hakkında da tedbir kararı uygulanırken, gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla CoinO’ya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.