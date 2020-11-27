Bir milyon başvuru var, yapılandırma 'sistem'e takıldı!

Hükümetin kamu alacaklarına yönelik getirdiği vergi ve SGK borç yapılandırması için başvurular başladı. Önemli oranda avantaj sağlayan düzenleme sonucu borçlarını yapılandırmak üzere vergi dairelerine giden vatandaşlar eli boş döndü. Altyapı hazırlıkları tamamlanamadığı için başvurusu alınamayan vatandaşlara “Birkaç gün bekleyin ya da internetten başvuruda bulunun” denildi.

Borç yapılandırmasına ilişkin 7256 sayılı kanunun uygulaması 17 Kasım’da başlamasına rağmen tebliği ise bugün yayınlanabildi. Buna yönelik yazılım altyapısı ise henüz tamamlanamadı.

Bu nedenle 17 Kasım’dan bu yana yapılan yapılandırma başvuruları sonuçlandırılamadı. DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre yazılımla ilgili altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Sistemin bu hafta en geç salı gününe kadar kullanıma açılması hedefleniyor.

İnternetten yapılabiliyor ama..

Fiziki olarak müracaatını yapamayan vatandaşlara internet üzerinden işlem yapılması öneriliyor. İnternetten başvurular otomatik olarak kabul ediliyor. Ancak ne kadarlık ödeme yapılacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapılmıyor.

Sistem tarafından “Başvurunuz alınmıştır, işlemleriniz devam etmektedir” yanıtı veriliyor. Maliye’ye yakın kaynaklar ödeme tablolarının yapılandırılmış haliyle sisteme kısa bir süre sonra yükleneceğini söylüyorlar. Bunun için başvuru sahiplerinin sıklıkla süreci takip etmeleri öneriliyor.

Sistemin işlerlik kazanmasından sonra fiziki olarak da başvuru alınabilecek. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle işlemlerin interaktif vergi dairesi üzerinden yapılması tavsiye ediliyor.

1 milyona yakın başvuru var

Yaklaşık 4 milyon mükellefin faydalanması beklenen yeniden yapılandırma için bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin başvurduğu öğrenildi. Bu sayının büyük kısmı ise Motorlu Taşıt Vergisi ve trafik cezasına ilişkin borçlardan oluşuyor.



31 Aralık’a kadar devam edecek başvurularda sürenin uzaması gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapılandırmayı bir aya kadar uzatma yetkisi bulunuyor.