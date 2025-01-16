Bir rakı grubuna daha zam! Güncel zamlı liste belli oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubuna zam geldiğini belirterek Ocak 2025'e ait güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre grubun en ucuz rakısı 549 lira olurken, en pahalısı 6 bin 350 liraya kadar çıkıyor. En ucuz ve en pahalı rakı fiyatları içkinin hacmine ve üretim yöntemine göre farklılık gösteriyor.

En ucuz viski, votka ve cin fiyatları

Grubun en ucuz viskisi 1075 liraya satılırken, en pahalısı 14 bin lira. Yine en ucuz votka 2 bin 950 TL, en pahalısı 14 bin 950 TL'ye satılıyor. Cinler 1375 TL'den 2950 TL'ye kadar değişen fiyatlarla listede.