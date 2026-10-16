Bir saatte serveti eridi: En zenginler listesi değişti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel teknoloji piyasalarında artan satış baskısı, dünyanın en zengin isimlerinin servetlerinde büyük kayıplara yol açtı. Dell Technologies'in kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Michael Dell, şirket hisselerindeki sert düşüşün ardından yalnızca bir saat içinde yaklaşık 16 milyar dolarlık servet kaybı yaşadı. ABD'li iş insanı, Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde altıncı sıraya geriledi.

Bir saatte milyarlarca dolar kaybetti

Küresel teknoloji hisselerinde iki gündür devam eden satış dalgası, Dell Technologies'i de olumsuz etkiledi. Şirketin hisseleri perşembe günü ABD piyasalarında işlemlerin başlamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kaybederek 462,88 dolara geriledi.

Hisselerdeki düşüşle birlikte Michael Dell'in kişisel serveti, ABD Doğu Yakası saatiyle 10.30 itibarıyla yaklaşık 15,2 milyar dolar azaldı. Dell'in toplam serveti 241,2 milyar dolara gerilerken milyarder iş insanı, bir gün önce kaybettiği dünyanın en zengin dördüncü kişisi unvanının ardından altıncı sıraya düştü.

Teknoloji hisselerinde satış dalgası

Dell Technologies hisselerindeki düşüşte, yatırım kuruluşu Barclays'in şirket hakkındaki değerlendirmesini değiştirmesi etkili oldu.

Barclays analistinin Dell hisselerine yönelik tavsiyesini "ağırlığını artır" seviyesinden "eşit ağırlık" seviyesine indirmesinin ardından şirket hisseleri çarşamba günü yüzde 11'in üzerinde değer kaybetti.

Teknoloji sektöründeki satış baskısı, ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve yapay zekâ yatırımlarının maliyetlerine ilişkin endişelerle daha da güçlendi.

Enflasyon verileri endişeleri artırdı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun açıkladığı verilere göre, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye yükseldi.

Enflasyondaki artış, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeniden faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirirken teknoloji şirketlerinin hisselerinde satış baskısını artırdı.

Özellikle yapay zekâ alanında yüksek tutarlı yatırımlar gerçekleştiren şirketlerin harcamaları, yatırımcıların dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer aldı.

Elon Musk'ın kaybı daha büyük

Teknoloji hisselerindeki düşüş yalnızca Michael Dell'in servetini etkilemedi. Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın servetinde de 41 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

Musk, söz konusu dönemde milyarderler arasında en fazla servet kaybeden isim olurken Michael Dell ikinci sırada yer aldı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Nvidia CEO'su Jensen Huang da teknoloji hisselerindeki gerilemeden olumsuz etkilenen milyarderler arasında bulundu.

Dünyanın en zenginleri sıralaması değişti

Eylül ayında kısa bir süreliğine Google'ın kurucularından Larry Page'i geride bırakarak dünyanın en zengin ikinci kişisi konumuna yükselen Michael Dell, son kayıpların ardından Forbes'un gerçek zamanlı milyarderler listesinde altıncı sıraya geriledi.

Dell'in 241,2 milyar dolarlık serveti, 250,7 milyar dolarlık servete sahip Mark Zuckerberg'in gerisinde kaldı.

Forbes'un söz konusu verilerine göre dünyanın en zengin isimleri arasında Elon Musk ilk sırada yer alırken onu Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin ve Mark Zuckerberg takip etti.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise 187,8 milyar dolarlık tahmini servetiyle yedinci sırada yer aldı.

Yapay zekâ yatırımları mercek altında

2016 yılında Dell ile veri depolama şirketi EMC'nin birleşmesiyle bugünkü yapısına kavuşan Dell Technologies, son yıllarda yapay zekâ teknolojilerine yönelik artan talepten önemli ölçüde yararlandı.

Şirketin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olan Michael Dell'in serveti de bu süreçte hızla yükseldi.

Ancak yapay zekâ yatırımlarının yüksek maliyetleri, artan enflasyon ve faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler, teknoloji sektöründeki şirketlerin piyasa değerleri üzerinde baskı oluşturmaya başladı.