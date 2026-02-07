Bir şekilde elinize geçmiş olabilir... Sakın atmayın! 7 bin 200 TL'ye kadar çıkıyor...

Küresel gümüş piyasası son yılların en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. 2025 başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesinde olan gümüş fiyatı, 2026 başında 100 doların üzerine kadar yükseldi, ardından günler içinde 80 doların altına gerileyerek sert bir düzeltme yaptı.

Bu oynaklık, gümüşün hem değerli bir yatırım aracı hem de sanayi metali olmasından kaynaklanıyor. Tüm bu dalgalanmalara rağmen, 1 onsluk ABD Gümüş Kartalı gibi özel gümüş ürünler spot fiyatın çok üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Dünyanın en tanınmış gümüş madeni parası

2026 Şubat ayı başı itibarıyla, standart 1 ons ABD Gümüş Kartalı madeni paraları internet sitelerinde yaklaşık 95-165 dolar arasında fiyatlanıyor. Bu rakam, aynı dönemde yaklaşık 75 dolar seviyesinde bulunan gümüş spot fiyatına kıyasla ciddi bir prim anlamına geliyor. Bu farkın temel nedeni, ABD Darphanesi güvencesi taşıması ve dünyanın en tanınmış gümüş külçe parası olması.

Koleksiyoncular için ayrı bir değeri var

Aynı yılın özel basım versiyonu ise aynalı yüzeyi, koleksiyon kutusu ve ABD’nin 250. yılına özel Liberty Bell işaretiyle dikkat çekiyor. Bu versiyon, ABD Darphanesi tarafından yaklaşık 173 dolar seviyesinden satılıyor ve koleksiyoncular için gümüş içeriğinin ötesinde bir değer taşıyor.

Neden spot fiyatın üzerinde işlem görüyor?

ABD Gümüş Kartalı'nın spot gümüş fiyatının üzerinde işlem görmesinin birkaç nedeni bulunuyor. Son yıllarda yaşanan tedarik zinciri sorunları, ABD Darphanesi’nin sınırlı sayıda tedarikçiye bağlı olması ve küresel talebin artması primleri kalıcı olarak yükseltti. Ayrıca bazı eski basımlar ve sınırlı üretim yıllarına ait paralar, yalnızca gümüş değeriyle değil, koleksiyon değeriyle de çok daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.