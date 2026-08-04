Bir seyahat şirketi daha kapanıyor: Tüm rezervasyonlar iptal edildi

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İngiltere'de 2026 yılında art arda yaşanan seyahat şirketi iflaslarına bir yenisi daha eklendi. Norwich merkezli kayak turu şirketi Ski Yodl, gönüllü tasfiye sürecine girdiğini açıklayarak faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, daha önce yapılan tüm seyahat rezervasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

2018 yılında kurulan Ski Yodl, Fransa Alpleri ve Japonya'nın Sapporo kenti gibi popüler kayak destinasyonlarına paket turlar düzenliyor, ayrıca dağ otelleri ve tatil evlerini müşterilerle buluşturan çevrim içi bir rezervasyon platformu olarak da hizmet veriyordu.

Rezervasyonlar iptal edildi

Şirket yönetiminin tasfiye kararı almasının ardından yapılan açıklamada, 2026 yılı için geçerli olan rezervasyonların iptal edildiği belirtildi. Ski Yodl, tasfiye sırasında aktif paket tur rezervasyonu bulunmadığını düşündüklerini ifade ederken, etkilenmiş olabileceğini düşünen müşterilere İngiltere Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

ABTA'nın uçuş dahil paket tatiller için tüketici koruması sunduğu, yalnızca konaklamayı kapsayan rezervasyonların ise bu koruma kapsamında olmadığı hatırlatıldı. Şirketin müşterilerini ABTA veya kredi kartı sağlayıcıları aracılığıyla iade talebinde bulunmaya yönlendirmesi, geri ödemeleri doğrudan karşılayabilecek mali güce sahip olmadığını ortaya koydu.

Seyahat sektöründe iflas dalgası

İngiltere'de seyahat acenteleri son dönemde artan iş gücü ve işletme maliyetleri, tüketicilerin tatillerini doğrudan internet üzerinden planlamaya yönelmesi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Bu yıl içinde Trav Expert, Groupia, Salamander Voyages, Travel Bespoke, Regen Central, Set Sail Cruises, Yourtravelshop.com ve TS Travels Group gibi birçok şirket de faaliyetlerini durdurdu.

Benzer gelişmeler diğer ülkelerde de yaşandı. Avustralya merkezli AVG Travels, ABD merkezli GoPlay Sports Tours ile Fransa'daki Avrupa ofisini kapatan Havantur'un yanı sıra Kanada'da faaliyet gösteren Vegas Vacations ve North America Destinations da 2026 yılında iflas eden veya faaliyetlerine son veren seyahat şirketleri arasında yer aldı.