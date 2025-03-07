Bir sigara grubuna daha zam geldi! (7 Mart 2025 güncel sigara fiyatları)

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, BAT grubuna 8 Mart'tan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 75 TL'ye, en pahalı sigarası ise 91 TL'ye yükseldi.

Sigara fiyatlarının genelde 80 ila 85 TL arasında yer aldığı grupta sigaralar ortalam 8 TL zam geldi.

Mart 2025 güncel zamlı sigara fiyatları (En ucuz ve en pahalı sigaralar)

Bu hafta Esse ile JTİ grubuna da zam gelmişti.

JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.