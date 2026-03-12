Bir silah firması daha iflas etti

ABD’de silah ve airsoft ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Umbrella Armory, mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yaptı. Şirketin 3 Mart 2026’da Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne başvurduğu açıklandı.

Şirket tasfiye edilecek

Mahkeme kayıtlarına göre Umbrella Armory’nin iflas başvurusu gönüllü olarak yapıldı. Bu süreçte mahkeme tarafından atanacak bir kayyum şirketin varlıklarını satarak alacaklılara ödeme yapacak. Belgelerde şirketin varlıklarının 0-100 bin dolar arasında, borçlarının ise 100 bin-1 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca şirketin 1-49 arasında alacaklıya borcu bulunduğu kaydedildi.

Kasasından 1880 dolar nakit çıktı

Şirketin finansal tablolarında yalnızca 1880 dolar nakit bulunduğu, toplam borcun ise yaklaşık 148 bin dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. Borçlar arasında ABD Küçük İşletmeler İdaresi’ne ait 94 bin dolarlık kredi, vergi borçları ve kredi kartı borçları da yer alıyor.

Airsoft sektöründe faaliyet gösteriyordu

Umbrella Armory, gerçek silah yerine airsoft olarak bilinen ve spor amaçlı kullanılan yüksek performanslı tüfekler ve ekipmanlar üretiyordu. Şirket ayrıca airsoft tüfekleri için özel parçalar geliştiriyor ve teknik modifikasyon hizmetleri sunuyordu.

Şirketin hikâyesi ise bir grup lise arkadaşının airsoft hobisiyle başladı. Daha sonra kurucu Jordan Pham’ın teknik çalışmaları sayesinde bu hobi ticari bir girişime dönüştü ve şirket Kaliforniya’da faaliyet göstermeye başladı.

Silah sektöründe talep düşüşü

Uzmanlara göre şirketin iflasında sektördeki genel talep düşüşü önemli rol oynadı. ABD’de pandemi döneminde artan silah satışları sonrasında pazar hızla yavaşladı. 2025 yılında silah satışlarının yüzde 4,1 düşerek yaklaşık 14,6 milyon adet seviyesine gerilediği belirtiliyor.

Analistler, pandemi sonrası talebin normalleşmesi ve tüketici harcamalarındaki baskının sektördeki birçok şirket için zor bir ortam yarattığını ifade ediyor.

Umbrella Armory’nin iflası, son yıllarda silah sektöründe yaşanan iflasların son örneklerinden biri oldu. Daha önce Remington Outdoor Company ve bazı silah üreticileri de mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yapmıştı. Uzmanlara göre artan rekabet, talep dalgalanmaları ve ekonomik baskılar sektördeki şirketler için risk oluşturmayı sürdürüyor.