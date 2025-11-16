Bir sonraki Fed toplantısı ne zaman? ABD faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Küresel piyasalarda odak noktası, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. Son iki toplantıda 50 baz puan indirim yapan Fed’in yeni hamlesi bekleniyor. Kasım ayının ilerlemesiyle birlikte toplantı tarihi daha fazla sorgulanıyor. Özellikle yatırımcılar, "Fed faiz kararı ne zaman" diye soruyor.
ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan toplantısı finans dünyasında gündem oluşturuyor. Faiz indirimi beklentisi yeniden tartışılıyor. Toplantı tarihiyle ilgili bilgi almak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "Fed faiz kararı ne zaman" oluyor. İşte detaylar...
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 39.8'i faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.
