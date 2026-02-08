Bir tonluk fark, Apple'ın Çin kaderini değiştirdi: Satışlar patladı, hisseler yükseldi

Çinli tüketiciler Apple'ın 'Hermès turuncusu' rengindeki yeni premium modeli iPhone'larına büyük ilgi gösterirken, şirketin Çin pazarında uzun süredir devam eden satış düşüşünü de tersine çevirdi.

Apple CEO'su Tim Cook da bu satışlardan elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 26 milyar dolara ulaştığını ve toplam satışların beşte birini oluşturduğunu açıkladı.

Hermès'le özdeşleşen renk satışları patlattı

Analistlere göre iPhone 17 serisine yönelik tasarım değişikliği ve Fransız lüks markası Hermès'le özdeşleştirilen renk Apple'ın Çin'deki statü sembolü algısını güçlendirdi. Geçen sonbahardan bu yana piyasada olan model, kullanıcıların cihazlarını sergilediği binlerce çevrimiçi paylaşım ve video sayesinde büyük görünürlük kazanırken, Apple satışları patlatan rengi 'kozmik turuncu' olarak açıkladı.

Çin'deki bu toparlanma, yatırımcıların Apple'ın geleceğine yönelik soru işaretleri yaratan yaklaşık üç yıllık satış düşüşünü tersine çevirdi. Şirket, Huawei, Vivo ve Xiaomi gibi güçlü yerli rakiplerin bulunduğu son derece rekabetçi akıllı telefon pazarında konumunu yeniden sağlamlaştırırken küresel ölçekte artan iPhone talebi, Apple hisselerinin geçen hafta yüzde 7 yükselmesine de katkı sağladı.

4 yıllık düşüş tersine döndü

Pekin ile Washington arasındaki gerilimler ve Çin kamu sektöründe iPhone kullanımına yönelik baskılar Apple'ı olumsuz etkilemiş, bu süreçte Huawei'nin yerli işlemcili üst segment bir model sunması rekabeti artırmıştı. Pekin'in, Apple'ın yerel iPhone'lar için geliştirdiği yapay zeka özelliklerini onaylamamasının satışları zayıflatacağı endişesi konuşulsa da Çinli tüketiciler, yenilenen iPhone 17'nin cazibesine karşı koyamadı.Böylece şirketin 2022'den bu yana zayıf seyreden Çin satışları da yeniden artış kaydetti.

Öte yandan turuncu iPhone'lara olan ilgi, Mandarin'de 'turuncu' kelimesinin 'başarı'yı çağrıştıran telaffuzuyla yapılan kelime oyunlarıyla da sosyal medyada sembolik bir anlam kazandı.