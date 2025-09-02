Bir tütün markasına daha zam geldi: 130 TL'ye yükseldi!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris grubuna ait sarmalık kıyılmış tütün fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Dündar’ın paylaştığı listeye göre Marlboro Roll 50’nin fiyatı 2 Eylül 2025 itibarıyla 130 TL'ye yükseldi. Sigara fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philip Morris grubuna ait sarmalık kıyılmış tütüne zam yapıldığını duyurdu.
Dündar'ın paylaştığı listeye göre, Marlboro Roll 50 sarmalık kıyılmış tütünün fiyatı 2 Eylül 2025 itibarıyla 130 TL oldu.
Philip Morris (PM) grubuna ait sigara ve tütün ürünlerinin fiyat listesi şu şekilde:
• Parliament Night Blue Pack / Long (Uzun): 100 TL
Parliament Aqua Blue Slims: 100 TL
• Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 95 TL
• Parliament Midnight Blue: 94 TL
• Marlboro Red Long: 97 TL
• Marlboro Red / Touch / Touch Blue / Gray / White: 95 TL
• Marlboro Edge: 93 TL
• Marlboro Edge Slims: 92 TL
• Marlboro Edge Blue / Sky: 90 TL
• Muratti: 92 TL
• Muratti Blu ve Lark: 91 TL
• Chesterfield ve L&M: 90 TL
• Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün): 130 TL
Pm Malboro tütüne #zamgeldi