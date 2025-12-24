Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Hangi sigara grubuna zam yapıldı?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubuna ait sarmalık kıyılmış tütüne zam yapıldığını duyurdu.

Güncellenen listeye göre bu gruba ait sarmalık kıyılmış tütünün fiyatı 140 TL’ye yükseldi. Önceki listede bu ürün 130 TL’den satılıyordu. Böylece sarmalık tütünde 10 TL’lik artış gerçekleşmiş oldu.

Sigaralarda ise fiyatlar sabit kaldı.

Yeni fiyat listesi 24 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Sigara fiyatlarına yönelik yeni artışların gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.