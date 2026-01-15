Bir ülkeyi sevindiren rakam! İflas eden restoran sayısı 79'dan 59'a düştü
Japonya’da iflas eden ramen restoranlarının sayısı, birkaç yıldır süren yükselişin ardından ilk kez düşüşe geçti. Teikoku Databank verilerine göre 2024’te 79 olan bu sayısı 2025'te 59’a geriledi. Ancak sektör, artan maliyetler nedeniyle hâlâ baskı altında...
Araştırma şirketi Teikoku Databank’ın raporuna göre 2024, Japonya’daki ramen restoranları için oldukça zorlu geçti. Yıl boyunca 79 ramen restoranı iflas etti. Bu, araştırmanın başladığı 2010’dan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
4 yılın ardından ilk kez düştü
Teikoku Databank’in açıkladığı 2025 raporunda ise sektör adına olumlu bir kırılma yaşandı. Ramen restoranı iflasları 59’a indi. Böylece son dört yılın ardından ilk kez düşüş kaydedildi.
Araştırmaya 10 milyon yenin üzerinde borcu olan ve resmi iflas süreci başlatan işletmeler dâhil edildi. Analistler, son yıllarda artan iflasların temel nedeninin yükselen maliyetler olduğunu vurguladı.
Malzeme maliyeti yüzde 41 arttı
Teikoku Databank bu durumu takip etmek için her yıl ramen maliyet endeksi hazırlıyor.
Bu endeks, Tokyo bölgesinde bir kase tonkotsu ramen için kullanılan temel malzemelerin (Noodle için buğday, çorba suyu için domuz kemiği, üst malzemeler olarak sebze ve dilimlenmiş et) ortalama fiyatını baz alıyor. Şirketin hesabına göre 2020’den bu yana bu malzemelerin toplam maliyeti yüzde 41 arttı.
Teikoku Databank, 2025’te iflasların düşmesinde birden fazla faktörün rol oynadığını belirtti. Bunlar arasında öne çıkanlar:
- Daha az malzeme gerektiren çorbasız ramen türlerinin yaygınlaşması
- İşletmelerin nakitsiz ödeme sistemlerine yönelmesi
- Merkezi mutfaklardan restoranlara yarı hazır ürün gönderilmesi
- Daha az personel
- Daha düşük genel gider
Çok satış yerine müşteri başına daha fazla kazanç
Rapora göre ramen işletmelerinde yaklaşım da değişiyor. Çok yüksek adet satışla ayakta kalma hedefi yerine; müşteri başına kârı artırma, premium ramen sunma ve menü fiyatlarını yükseltme gibi adımlar öne çıkıyor.