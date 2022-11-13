Bir ürünün daha ihracatı kayda bağlandı
Feldispat ihracatı kayda bağlanan ürünler listesine eklendi.
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Feldispat, ihracı kayda bağlı ürünler listesine dahil edildi.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, cam, seramik, kaynak elektrotları ve boya sanayisinde kullanılan önemli endüstriyel ham maddelerden feldispat "ihracı kayda bağlı mallar listesine" eklendi.