'Bir Usta Bin Usta’ görkemli törenle final yaptı

05 Nisan 2019

Kaybolmaya yüz tutmuş 50 mesleğe can suyu olan Anadolu Sigorta’nın Bir Usta Bin Usta projesinin 10’ncı yılı, 4 Nisan’da düzenlenen gala gecesiyle kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katıldığı gecede, müzik direktörlüğünü Fahir Atakoğlu’nun, koreografi ve sanat yönetmenliğini Beyhan Murphy’nin, moderatörlüğünü ise Mert Fırat’ın üstlendiği, dans ve müzik dolu çok özel bir performans sergilendi. Gecede ayrıca ünlü müzisyenler Sema Moritz ve Demet Tuğcu da sahne aldı.

Anadolu Sigorta, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği “Bir Usta Bin Usta” projesinin 10. yılını muhteşem bir gala ile kutladı. Aynı zamanda Anadolu Sigorta’nın 94. yılını da kutladığı geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katıldı. Müzik direktörlüğünü Fahir Atakoğlu’nun, koreografi ve sanat yönetmenliğini Beyhan Murphy’nin, moderatörlüğünü ise Mert Fırat’ın üstlendiği, dans ve müzik dolu çok özel bir performans sergilendi. 4 Nisan Perşembe akşamı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede, ünlü müzisyenler Sema Moritz ve Demet Tuğcu da sahne aldı. Projeyle tekrar hayat bulan 50 meslek, etkileyici bir koreografi ile canlandırılırken, Fahir Atakoğlu Bir Usta Bin Usta için özel olarak yaptığı ‘Anadolu’ isimli besteyi ilk defa gecenin davetlileriyle paylaştı. Pojede eğitimci olarak yer alan ustalar da sahne çıkarak davetlileri selamladı.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç:

Bu topraklara olan sorumluluğumuz her zaman öncelikli

Anadolu Sigorta Genel Müdürü İlhami Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen projenin onlarca mesleğe can suyu olduğunu belirtti. Bu 10 yıllık yolculuğun Anadolu Sigorta için çok keyifli ve öğretici olduğunu söyleyen Koç, “94 yıldır ismini aldığımız bu topraklara olan sorumluluğumuz her zaman öncelikli oldu. Bir Usta Bin Usta projemiz de bunun en güzel örneklerinden biri. Projeyle Anadolu topraklarına ait, son yıllarda kaybolmaya yüz tutmuş onlarca mesleği hatırlattık, onlara elimizden geldiğince can suyu verdik” dedi.

50 meslek yeniden canlandırıldı

Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında, kamuoyunun ilgisini kaybolmaya yüz tutan mesleklere ve yerel değerlere çekmek için başlattığı Bir Usta Bin Usta ile 10 yıl boyunca 44 ilde 50 farklı mesleki kurs açıldı ve toplam 1000 usta adayının yetiştirilmesi sağlandı. Yaş aralığı 15-55 arasında olan kursiyerler arasında öğrenci, öğretmen, heykeltıraş, ressam, resim öğretmeni, animatör, araştırmacı, memur, ev hanımı, emekliler yer aldı. Kursu başarı ile tamamlayan tüm kursiyerler katılım belgesi ve 2012 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı kurs bitirme sertifikası almaya hak kazandı.

Anadolu Sigorta proje kapsamında Unesco ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleşen “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri” organizasyonuna sponsor olarak, hem yerel mesleklere hem de mesleğin ustalarına verdiği desteği daha da pekiştirdi. Proje, Unesco’nun Somut Olmayan Kültürel Miras programına uygunluğu ve başarılı uygulaması ile takdir edildi.

Bir Usta Bin Usta Projesi, Çorum’un Kargı ilçesinde üretilen dokumalarla tasarlanan özel kreasyonun İtalyan moda dünyasına tanıtıldığı “ÇOROME” organizasyonuna verdiği destekle uluslararası arenada da tanıtıldı.

Proje boyunca İz TV ile özel bir çalışma yapılarak her ilin bir belgeseli çekildi, İz TV’de gösterimi yapıldı. Böylece projenin ve mesleklerin görsel arşivi de oluşturuldu.

