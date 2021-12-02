Bir yılda 3’üncü bakan görevde

DÜNYA (ANKARA)

Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan’ın istifası sonrası aynı bakanlıkta Bakan Yardımcısı olan Nurettin Nebati atandı. Böylece yaklaşık 3,5 yıl içinde üçüncü Hazine ve Maliye Bakanı göreve başlamış oldu. Son bakan değişimi ise yaklaşık bir yıl içinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak 10.07.2018 9.11.2020 Lütfi Elvan 10.11.2020 02.12.2021 Nureddin Nebati 02.12.2021 Görevde



Türkiye’de başkanlık sistemine geçişi öngören Anayasa Değişikliği TBMM’de kabulünün ardından 16 Nisan 2017’de yapılan referandum ile başkanlık sistemine dönüş oldu. Yeni sistemin idari yapılanması ise Cumhurbaşkanı’nca yayımlanan Kararnamelerle Temmuz 2018’de gerçekleşti. 80’li yıllarda Maliye’nin içinden ayrılarak Devlet Bakanlığına bağlı bir müsteşarlık haline getirilen Hazine (ağırlıklı rolü borç idaresi) 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 sayılı Kararname ile Hazine ve Maliye Bakanlığı haline geldi. Kararnamenin yayımlanacağı akşam 9 Temmuz günü açıklanan kabine ile Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Bakan Albayrak, Orta Vadeli Program dâhil temel metinlerdeki söylem değişikliğiyle sınırlı olmayan, dönemin ekonomik şartları içinde arz yönlü, kredi genişlemesine dayalı ve para politikasında genişletici bir politikayı uygulamaya koydu. Yatırımları hızlandırmak temel amaç olarak açıklandı ancak Türkiye kur baskısı altına bu dönemde girdi. TL hızla değer kaybetti. Temmuz 2018’de aylık ortalama USD kuru 4.77 düzeyindeyken, Bakan Albayrak’ın istifa ettiğinin duyurulduğu 8 Kasım 2020’de ise 7.99 seviyesindeydi.

Berat Albayrak, döneminde Merkez Bankası doğrudan olmayan döviz satışlarıyla ve faiz politikasındaki gerilimlerle de anılıyor. Berat Albayrak’ın görev döneminde, yeni kararnamelerin verdiği yetkiyle 6 Temmuz 2019’da Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine atanan Murat Uysal da 7 Kasım 2020’de görevden alındı. Bürokrasiden yetişen, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği ve Maliye Bakanlığı yapmış deneyimli bürokrat ve Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirildi ancak Berat Albayrak ile anlaşmazlıklarına dair haberlerle gündemde oldu. Ağbal, Berat Albayrak’ın istifasını takip eden aylarda 20 Mart’ta görevden alındı.

1 yılda 3’üncü bakan görevde

Berat Albayrak’ın ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Başkanı Lütfi Elvan Bakanlık görevine getirildi. Devlet Planlama Teşkilatında kamu görevine başlayan ve daha sonra kapatılan bu kurumda Müsteşar Yardımcılığı görevini de üstlenen Lütfi Elvan Salgın dönemi ekonomik zorlukları, kur baskısı ve Merkez Bankasının para politikasına ilişkin tartışmalı gündemle görev yaptı. Lütfi Elvan, medyada az görünmeyi ve az konuşmayı tercih eden bir Bakan olarak dikkat çekti.

2021 sonbaharında TL’nin hızlı değer kaybıyla yeniden tartışmalı hale gelen Merkez Bankası’nın faiz düşürme politikalarıyla ilgili süreçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Kasım günü partisinin TBMM Grup toplantısında söylediği “Faizi savunanla beraber olamam, olamam” sözlerinin muhatabının Lütfi Elvan olduğu belirtilmiş ve yalanlanmamıştı. Elvan, 1 Aralık günü istifa etti ve 2 Aralık günlü Resmi Gazetede yerine Nureddin Nebati atandı.

Girişimcilik deneyimli Maliye Bakanı

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvekilliği de yapan Nureddin Nebati, Berat Albayrak’ın bakanlığı döneminde 6 Eylül 2018’de bakan yardımcısı olarak atandı. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans eğitimi bulunan Nebati, aynı üniversiteden siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında Doktora derecesi bulunuyor. Bir süre öğretim üyeliği yapan Nebati, tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanlığıyla tanındı. İş dünyası sivil toplum örgütlerinde de çalışmalar yapan MÜSİAD’ta Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Ticaret Odası disiplin kurulu üyeliğinde bulundu. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakf, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV gibi sosyal-siyasal amaçlı dernek ve vakıflarda da görev yaptı.

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