Bir yılda yüzde 57 arttı! İstanbul'da özel yurtta kalan öğrencilerin yaşam maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayımlanan "Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Maliyeti Araştırması" yayımlandı. Buna göre İstanbul'da özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti, bir yıl içinde yüzde 57,17 oranında artarak aylık 22.920 TL'ye yükseldi.

Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti ise yüzde 49,59 oranında artış göstererek 12.535 TL'den 18.750 TL'ye çıktı. Araştırmaya göre, en yüksek harcama artışı kültür-sanat ve kırtasiye giderlerinde gözlenirken, en düşük artış ulaşım ve teknoloji harcamalarında kaydedildi.

Barınma, öğrencilerin en büyük gider kalemi olarak öne çıkarken, bu giderlerin yanı sıra market, dışarıdan yemek, fatura, kişisel bakım ve kültürel etkinlikler gibi harcamalar da yaşam maliyetinin yükselmesine sebep oluyor.

Özel yurtlarda kalan öğrencilerin barınma maliyetleri, saha araştırmasından elde edilen verilerle hesaplanırken, öğrenci evlerinde kalan öğrencilerin kira maliyetleri, mahalle düzeyinde belirlenen ortalama kira fiyatlarına göre hesaplandı.

Araştırmada, öğrencilerin ulaşım maliyeti aylık öğrenci abonman ücreti baz alınarak hesaplanırken, barınma ve fatura ödemelerinin payını daha net görebilmek için farklı hesaplamalar yapıldı.