'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor

31 Mayıs 2020

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci anlatan “Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli 31 Mayıs Pazar günü (bugün) izleyiciyle buluşuyor. Belgeselde, Türkiye’nin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya koyan İstanbul Havalimanı projesinin yapımındaki tüm detaylar, en ince ayrıntısına kadar aktarılıyor.

Türkiye’yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı’nın planlamadan inşaat sürecine, inşaat sürecinden operasyon süreçlerine geçişini anlatan, 56 dakika süren ‘Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ belgeseli, saat 20:00’de ilk kez İGA İstanbul Havalimanı Youtube hesabında, televizyonlarda yayınlanıyor.

Belgesel 1857 günlük çalışmanın ürünü

”Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli için 230 saati aşan görüntüler kaydedilirken, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamasında ise 100’ün üzerinde kişi emek verdi. Bin 857 günlük çalışmanın ürünü olan belgesel 20 kamerayla, 100 farklı noktadan 3 yıllık timelapse görüntüleri kullanılarak oluşturuldu. 61 ay boyunca her detayın kayıt altına alındığı belgesel için toplamda 40 terabayt veri kaydedildi.

İstanbul Havalimanı ile havacılıkta artık kuralları biz koyuyoruz

İstanbul Havalimanı’nın fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci aktaran “Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı” belgeseli hakkındaki düşüncelerini ifade eden İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; “Tüm dünyayla birlikte ülke olarak COVID-19 salgınına karşı 2 ayı aşkın süredir önemli bir mücadele veriyoruz, ancak artık normalleşme süreciyle birlikte uçuşlara yeniden başlayacağımız günleri iple çekiyoruz. Üst düzey önlemler aldık, İstanbul Havalimanı’nda seyahat edeceklere ‘güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir havalimanı’ vadediyoruz.

Havalimanımızda uçuşların yeniden başlayacağı tarihi ‘Yeniden Doğuş’ olarak niteledik. Yayınlanacak belgeselimizde ise ilk doğuşumuzu anlatıyoruz. Azmimiz, kararlılığımız ile imkânsız denileni başardığımız anlara tüm Türkiye tanıklık edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Zafer Anıtı’ olarak nitelediği, Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı’nın inşaat sürecinden operasyon süreçlerine kadar binlerce kişi omuz omuza, azimle çalıştı. Bu projenin gerçekleşmesi için maddi ve manevi her türlü desteği sunan ve en önemlisi İGA'yı var eden ortaklarımız, Kalyon Holding, Cengiz Holding, Mapa Holding, Limak Holding’e şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve eşsiz şehir İstanbul adına, 42 ay boyunca gecesini gündüzüne katan 183 bin 585 çalışanımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İstanbul Havalimanı, Türkiye için öyle büyük bir öneme sahip ki; düşünün, İstanbul’dan üç saat uzaklıkta, tam üç kıta var. Bu bir buçuk milyar insan, 130 farklı rota demek. Bir anlamda tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandırarak; uluslararası havacılığın en önemli hub’ı olmayı kısa sürede başardık. Ülkemize böyle bir eser kazandırdığımız için gurur duyuyoruz. Bu eser, Türk mühendisliğinin, güçlü ekonomimizin ve en önemlisi Türk insanın azminin eseridir. Bu başarı hikâyesinin hafızalara kazınması ve yeni projelere örnek olması için bu belgeseli hazırladık. Kovid-19 salgının ülkemizde ve dünyada etkilerinin azalmasıyla uluslararası havacılığın canlanmasını ve yeniden yolcularımızı göklerle buluşturmayı diliyorum.” dedi.