Bir zamanlar broşür dağıtıyordu, şimdi Buffett'ın koltuğunda: Berkshire'ın yeni patronu kim?

Yatırım devi Berkshire Hathaway'in, Warren Buffett'tan sonraki CEO'su olarak seçilen Greg Abel, 1 Ocak'ta görevi devraldı. Abel'in yıllık nakit maaşının 25 milyon dolar olacağı öğrenildi.

Berkshire'ın başına geçmeden önce Abel, şirketin sigorta dışı faaliyetlerinden sorumlu başkan yardımcısıydı ve 2 yıl önce 21 milyon dolar maaş ve 17 bin 250 dolarlık tazminat kazanmıştı. O dönemde Berkshire'ı yöneten Buffett'ın 2024 yılında yıllık maaşı 100 bin dolardı ve buna ek olarak 305 bin 111 dolar tazminat alıyordu.

Greg Abel kimdir?

Abel, daha çocukken boş soda şişelerini toplayıp 5 sente geri dönüştürürken, daha çok kazanmak için okuldan eve dönüş güzergahını bile yeniden ayarlamıştı. Bisikleti ile broşür dağıtmış, kazandığı her kuruşu yatırıma dönüştürmüştü.

1984'te Alberta Üniversitesi'nden mezun olan Abel, kurumsal kariyerine PwC'de başladı. Orada, hayatını değiştirecek CalEnergy ile tanıştı. Denetçilikten CalEnergy'ye geçen Abel, şirket içinde hızla yükseldi. 1992–2008 yılları arasında CEO ve başkan olarak CalEnergy'yi küresel bir enerji holdingine dönüştürdü.

Ve bugün bir zamanlar boş soda şişeleri toplayan o çocuk, dünyanın en büyük yatırım imparatorluğunun başına geçti.