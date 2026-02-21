Bir zamanlar çok ucuzdu: Şimdi gelirin yüzde 70'i konut, gıda ve faturaya gidiyor!

İspanya, uzun yıllar boyunca düşük yaşam maliyetleri ve güneşli iklimiyle özellikle Avrupalılar ve yabancılar için cazip bir ülke olarak öne çıkıyordu.

Ancak son veriler, ülkede yaşam maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını ortaya koydu. Güncel rapora göre İspanyol hanelerinin gelirin büyük bölümü artık temel ihtiyaçlara harcanıyor, bu da tasarruf ve yatırım imkanlarını önemli ölçüde sınırlıyor.

Gelirin yüzde 70’e yakını temel giderlere gidiyor

Karşılaştırma platformu Roams’un Ocak 2026'da yayımladığı Tüketici Harcama Raporu’na göre, İspanya’da ortalama bir hane gelirinin yaklaşık yüzde 65 ila yüzde 68’i temel yaşam giderlerine harcanıyor.

Bu giderler arasında şunlar yer alıyor:

- Konut (kira veya mortgage)

- Gıda ve market harcamaları

- Enerji faturaları

- Ulaşım

- Telekomünikasyon

- Yerel vergiler ve faturalar

Bu oran, İspanya’da yaşam maliyetinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını gösteriyor.

En büyük gider: Konut bütçenin yarısından fazlasını tüketiyor

Konut giderleri, İspanya’da hane bütçesinin en büyük kalemi olmaya devam ediyor.

Ortalama yıllık konut maliyetleri mortgage ödeyenler için 10 bin 845 Euro, kiracılar için 12 bin 44 Euro... Bu rakamlar, toplam temel giderlerin yaklaşık yüzde 65-66’sını oluşturuyor.

Özellikle Barselona, Malaga ve Balear Adaları gibi popüler şehirlerde konut maliyetleri daha da yüksek. Bazı bölgelerde temel giderler, çiftlerin net gelirinin yüzde 90’ına kadar ulaşabiliyor.

Gıda harcamaları ikinci sırada

Market ve gıda harcamaları, konuttan sonra en büyük ikinci gider kalemi olarak öne çıkıyor.

İspanya’da ortalama bir hane yılda yaklaşık 4 bin 97 Euro gıda harcaması yapıyor. İthal ürünler, organik gıdalar veya uluslararası markaları tercih eden kişiler için bu rakam daha da yükseliyor.

Enerji ve faturalar da bütçeyi zorluyor

Enerji maliyetleri de hane bütçesi üzerinde önemli baskı oluşturuyor. Ortalama yıllık elektrik ve gaz gideri 1200 Euro.

Yerel vergiler ve sabit giderler ise şu şekilde:

- Emlak vergisi: Yaklaşık 320 Euro

- Çöp vergisi: Yaklaşık 107 Euro

- Araç vergisi: Yaklaşık 58 Euro

- Su faturası: Ortalama 218 Euro

İspanya hâlâ yaşamak için cazip mi?

Uzmanlara göre İspanya, Batı Avrupa’daki birçok ülkeye kıyasla hâlâ nispeten daha uygun maliyetli olabilir. Ancak yaşam maliyetindeki hızlı artış, özellikle yerel maaşla yaşayanlar için finansal baskıyı artırıyor. Uzmanlar, doğru şehir seçimi ve dikkatli bütçe planlamasıyla İspanya’da yaşamanın hâlâ mümkün olduğunu, ancak eski “ucuz ülke” algısının artık büyük ölçüde değiştiğini belirtiyor.