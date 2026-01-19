Bira kıtlığı endişesi! Stoklar haftalar içinde bitebilir

İngiltere'de Six Nations Rugby Şampiyonası yaklaşırken, organizasyonun ana sponsorlarından Guinness’e yönelik talebin daha da artması bekleniyor. Ancak pub sahipleri, dağıtım zincirinde yaşanan aksaklıkların özellikle yoğun günlerde satışları zorlaştırabileceğini belirtiyor. Bazı işletmeler, Guinness bulamama ihtimaline karşı farklı siyah bira markalarını raflarına eklemeyi düşünüyor.

"Teslimatlar sürekli gecikiyor"

İngiliz basınında çıkan haberlere göre pub işletmecileri, Guinness sevkiyatlarının düzenli şekilde geciktiğini ve bu durumun stokların hızla erimesine yol açtığını ifade ediyor. İşletmeciler, Six Nations döneminde tedarik sıkıntısının daha görünür hale gelebileceğini, hatta bazı noktalarda Guinness’in “haftalar içinde tükenebileceğini” dile getiriyor.

Diageo: Kıtlık yok, yoğun talep var

Guinness’in sahibi Diageo ise iddiaları reddederek piyasada bir tedarik krizi bulunmadığını öne sürdü. Şirket, “son derece yoğun geçen Noel dönemi” sonrası dağıtım ve stok yenileme sürecinin normal şekilde sürdüğünü belirtti. Diageo ayrıca Guinness’e olan talebin İngiltere’de yeniden çok yüksek seviyeye çıktığını, müşterilerle birlikte dağıtımı en verimli şekilde yönetmeye çalıştıklarını açıkladı.