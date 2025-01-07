Biradan sonra yüksek alkollü içkilere de zam! Yeni fiyatlar açıklandı

Alkollü içeceklerde ÖTV artışı sonrası zam dalgası devam ediyor. Efes Pilsen bira grubuna gelen zammın ardından, Pernod Ricard Turkey ve Yasmin gruplarına ait yüksek alkollü içkilerin fiyatlarına da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada viski, cin, votka ve tekila gibi ürünlerdeki fiyat artışının yüzde 21 oranında olduğunu belirtti.

Alkol fiyatlarına zam (7 Ocak 2025)

Dündar, yeni fiyat listelerinin yürürlük tarihlerini de paylaştı. Buna göre:

Pernod Ricard Turkey’e ait ürünlerin fiyat artışı, 6 Ocak Pazartesi günü itibarıyla geçerli olacak.

Yasmin grubuna ait ürünlerin yeni fiyatları ise 7 Ocak Salı gününden itibaren uygulanacak.

Özellikle ÖTV artışı sonrası gelen bu zamlar, sektörde daha fazla fiyat güncellemesinin habercisi olarak değerlendiriliyor.