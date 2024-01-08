Biraya büyük zam geldi

Köprü-otoyol geçişleri, MTV, trafik cezaları ve akaryakıt zamlarından sonra bir zam da biraya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ve Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, bir bira markasına yüzde 35 oranında zam geldiğini duyurdu.

Yeni zammın ardından 45 liradan satılan satılan 50’lik biraların yeni fiyatı 60 lira oldu. Aynı gruba ait en pahalı bira ise 95 TL'den satılmaya başlandı. Zam sonrası en ucuz bira ise 48 TL oldu.

Sigaraya zam gelmişti

2024'ün ilk günlerinde sigaraya da art arda zamlar gelmişti. 1 ile 3 TL arasından değişen zamların ardından en pahalı sigaranın fiyatı 70 TL'ye, en düşük sigara fiyatı ise 54 TL'ye çıkmıştı.