Birevim'e 1 milyon adet yeni başvuru

17 Temmuz 2020

Geliştirdiği “Birlikte Tasarruf Finansı” ile sektöründe dikkat çeken çalışmalara imza atan Birevim, 2020 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.

Nisan ayının ortalarında lansmanını yaptığı “Tasarrufa İlk Adım Paketi’nin başarıları; ‘2023 sonuna kadar 3 milyon ailenin Birlikte Tasarruf Finansı ile tanışmasına vesile olma” hedefi doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Birevim, yılın ilk yarısında 1 milyon adet yeni başvuru aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, “Geliştirdiğimiz ‘Birlikte Tasarruf Finansı’ yöntemi ve Nisan ayının ortalarında lansmanını yaptığımız ‘Tasarrufa İlk Adım Paketi’nin başarıları; ‘2023 sonuna kadar 3 milyon ailenin Birlikte Tasarruf Finansı ile tanışmasına vesile olma’ hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

Pandemiye rağmen altı ay içinde 1 milyon adet yeni başvuru aldıkları bilgisini veren Orak, dört yıl içinde sektördeki her 3 müşteriden 1’inin ev ve araba sahibi olmasına vesile olduklarını vurguladı. Sektörde çok uzun süredir faaliyet gösteren rakiplerinin aylık teslimat adetlerine ulaştıklarını belirten Orak, “Gerçekleştirdiğimiz projelerimizle, Birlikte Tasarruf Finansı yöntemini, klasik ev ve araba sahibi olma alanının dışına genişletiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da yöntemimizi, evlilik, turizm, tarım gibi alanlara taşımaya başladık. Örneğin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde, içinden geçtiğimiz pandemi süreci ve ileriki dönemler için hayati hala gelecek tarım sektörü için ‘Çiftçi Destek Paketi’mizi hizmete sunduk.” diye konuştu.

Sektördeki teslimat sayısı 5 kat arttı

Birevim olarak sektörün hacmini büyüten, sektörün kurumsallaşarak büyümesine katkı sunan bir marka haline geldiklerine dikkat çeken Mahir Orak, sektöre girmelerinden sonra özellikle teslimat sayılarının en az 5 kat, sözleşme sayılarının ise 8 kat arttığını söyledi. Hızla büyüdükleri ilk 10 ile dair bilgi de paylaşan Orak, şunları kaydetti:

“Sektörümüz için önemli bir büyüme kriteri olan imzalanan sözleşme adedi bazında, geçen senenin aynı dönemine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de, yüzde 67; Mersin’de yüzde 108; Antalya’da yüzde 100; Konya’da yüzde 75; Adana’da yüzde 68; Gaziantep’te yüzde 70 artış kaydettik. Yeni odaklandığımız Uşak, Kütahya, Kırklareli, Bingöl, Niğde, Tokat ve Isparta gibi illerdeki yüzde 400’lerden, yüzde 1000'leri aşan büyümemiz ise bir başka dikkat çekici noktadır.”

Online Tasarruf Akademi ilk mezunlarını verdi

Sektöre nitelikli iş gücü noktasında yürüttükleri çalışmalara da değinen Mahir Orak, 1 Kasım 2018’de kurudukları Tasarruf Akademi’nin, pandemi koşullarını oluşturdukları “Online Akademi” versiyonunun ilk mezunlarını verdiğini açıkladı. 12 eğitmeninin 12 farklı konu üzerinden, 10 günde toplam 36 saat uzaktan eğitim verdiğini söyleyen Orak, “Eğitim sürecinde yapılan 2 sınav sonucunda, 22 kişiyi mezun ederek yüzde 72’lik başarı oranı yakaladık. Tasarruf Akademi üzerinden şu ana kadar sektöre 942 nitelikli insan gücü kazandırdık. Sektöre her ay ortalama 100 yeni tasarruf finans uzmanı kazandırıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar, sektöre alanında uzman ve yetkin en az 2 bin mezun kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdam bizim için çok önemli ve pandemi sürecinde 138 kişilik yeni istihdam oluşturduk.” şeklinde konuştu.