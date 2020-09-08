Bireysel emeklilik iptali: BES iptali nasıl yapılır?

08 Eylül 2020

Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması, 9 Ocak 2017 tarihinde hayata geçirildi. Bu uygulama ile çalışanların maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılarak bireysel emeklilik (BES) hesabına aktarılıyor ve biriken ödemelere devlet yüzde 25 katkı payı ekliyor. 632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile başlayan ve tasarruf yapma imkanı sunan BES uygulamasından faydalanmak istemeyen vatandaşların sayısı da azımsanamayacak sayıda. Sistemden çıkmak isteyenler, BES iptali için araştırma yaparken, "Bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Zorunlu BES iptali nasıl yapılır?

Çalışanların dahil edildiği zorunlu BES uygulaması, şirketin çalıştığı bankalar ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu noktada BES iptali yapmak isteyenlerin bu konuyu maaş müşterisi oldukları bankalar ile görüşmeleri gerekiyor.

Bireysel emeklilik iptal işlemlerinin ardından 10 gün süre içerisinde sonuçlanıyor ve ilgili banka size konu hakkında bilgilendirme yapıyor. BES iptali eğer ilk 5 yıl içerisinde yapıldığında giriş aidatı kesintisi yapılırken, 5 yıl ve sonraki yıllarda böyle bir kesinti uygulanmıyor

Bireysel emeklilik iptallerinde kesinti oranları ise şöyledir: