Bireysel Emeklilik Sistemi'nde büyüklük 700 milyar TL'yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, BES’in 20. yılına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 20 yıldır bireylerin tasarruflarını ve emeklilikte yaşam standartlarını korumaları açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de kritik değer taşıyan BES’in 700 milyar TL fon büyüklüğünü aşarak gücünü ispat ettiği vurgulandı. TSB'den yapılan açıklaya göre, BES'te sektör olarak toplam fon büyüklüğü hedefi 2024 ilk yarısı için 1 trilyon lira, 2024 yıl sonunda ise 1,3 trilyon lira olarak öngörülüyor.

TSB Başkanı Uğur Gülen, son yıllarda yapılan düzenlemelerle bütünsel yapıya kavuşarak "tasarrufun merkezi" haline gelen BES'in katılımcı sayısının Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verilerine göre 16 milyona yaklaşmış olduğunu aktardı.

Gülen, "BES’in son yıllardaki lokomotifi olarak adlandırdığımız 18 yaş altında ise kısa sürede çok hızlı bir büyüme ile her yaş grubundan çocuğumuza 1 milyonu aşkın sözleşme kuruldu. BES’in bugünlere gelmesinde en önemli gelişmelerden biri 2013 yılında başlayan devlet katkısı desteği oldu. 2017 yılı başında ise Otomatik Katılım Sistemi ile milyonlarca çalışan BES'le tanıştı. Son dönemdeki en önemli gelişmeler BEFAS’ın faaliyete geçmesi ile 2022 başından itibaren devlet katkısı oranının yüzde 30’a çıkması olarak sıralanabilir" diye konuştu.