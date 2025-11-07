Bireysel Emeklilik Sistemi'nde gönüllü katılımcı sayısı 10 milyonu aştı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) gönüllü katılım gösteren kişi sayısı 10 milyonu aştı.

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) dahil edildiğinde ise sistemdeki toplam katılımcı sayısı 18 milyona ulaştı. 22 yıldır faaliyet gösteren BES, hem bireylerin tasarruf alışkanlıklarını güçlendirdi hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli yatırım kapasitesini artırdı.

2 trilyon liraya yaklaşan fon büyüklüğü

BES ve OKS kapsamında toplanan fonların büyüklüğü 2 trilyon liraya yaklaştı. Bu fonlar, Türkiye’nin sermaye piyasalarına istikrar kazandırırken reel sektöre uzun vadeli kaynak sağlıyor. Aynı zamanda, kamu maliyesinin gelecekteki yükünü hafifletiyor.

Kadın katılımcı oranı yüzde 42’ye ulaştı

TSB Başkanı Uğur Gülen, BES’in finansal sürdürülebilirliğin başarılı bir örneği haline geldiğini belirterek, “10 milyonu gönüllü BES’te, 18 milyonu toplamda katılımcıya ulaşmak, geleceğe güvenle bakan bir toplumun göstergesi” dedi.

Katılımcıların yüzde 42’sinin kadınlardan oluştuğunu söyleyen Gülen, bu oranın sistemin toplumsal kapsayıcılığını güçlendirdiğini vurguladı.

Devlet katkısı katılımcı motivasyonunu artırıyor

Gülen, yüzde 30 devlet katkısının BES’in cazibesini artıran en önemli unsur olduğunu belirterek, “Devlet katkısı vatandaşın tasarrufuna verilen stratejik bir destektir. Katılımcılar yıl sonuna yaklaşırken bütçeleri elverdiğince ek katkı payı yatırmalı” ifadelerini kullandı.

18 yaş altı katılım sistemi gençleştirdi

2022’de yürürlüğe giren düzenleme ile 18 yaş altı bireylerin BES’e dahil edilmesi, sisteme yeni bir dinamizm kazandırdı.

Bugün 1,5 milyondan fazla genç ve çocuk adına açılan sözleşme bulunuyor. Gülen, “Bu katılımlar finansal farkındalık açısından büyük bir kazanım. Amacımız, vatandaşlarımızın sadece emekliliğini değil, tüm yaşam döngüsünü güvence altına almak” dedi.

Uğur Gülen, BES’in sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda finansal okuryazarlık, güven ve istikrar kültürünün de taşıyıcısı olduğunu belirterek, sistemin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında stratejik bir rol oynadığını vurguladı.