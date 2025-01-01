Bireysel Katılım Sermayesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine, bireysel katılım yatırımcılarının kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve sona ermesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlık girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) ağlarının kurumsal bir yapıya kavuşturulması, ekosistem içerisinde iş birliğinin artırılması ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetlerin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla BKY ağlarını akredite edecek. BKY'lerin yapmış oldukları yatırımlarla ilgili vergi desteğinden faydalanabilmeleri için lisans ve yatırım başvurularını Bakanlık tarafından akredite edilmiş ağlar üzerinden yapmaları gerekecek. Bir BKY, birden fazla akredite ağa üye olabilecek.

Akreditasyon süresi 5 yıl olacak

Akreditasyon süresi ise 5 yıl olacak. 5'inci yılın sonunda akreditasyonunu yenilemek isteyen BKY ağı tarafından Bakanlığa yeniden başvuru yapılabilecek.

Akredite olmuş BKY ağlarının yükümlülükleri belirlendi. BKY ağları, akredite olduktan sonraki ilk 2 yıl içinde en az 5 lisanslı üyeye sahip olacak ve bu şartı akreditasyon süresi boyunca koruyacak. Akredite olmuş ağlar, BKY'lerin ve girişimcilerin bir araya gelmelerini, fikir ve tecrübe alışverişinde bulunabilmelerini sağlayacak tarafsız ve şeffaf ortam oluşturarak, yürütülen faaliyetleri belirlenen içerikte ve sürelerde Bakanlığa raporlayacak.

Protokoldeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen akredite BKY ağlarına yaptırımlar uygulanacak. İhlalin gerçekleşmesinin ardından akredite BKY ağı Bakanlık tarafından gerekli tedbirleri alması istenecek. Tedbirlerin alınmaması, ihlalin devamı veya tekrarı halinde yükümlülükleri saklı kalmak üzere, 6 aylık süre için yeni lisans ve yatırım başvuruları Bakanlık tarafından kabul edilmeyecek. Belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlık tarafından akreditasyon iptal edilebilecek.

Vergi desteğinden yararlanılabilecek

BKY lisanslama şartlarının da çerçevesi belirlenirken, hükme bağlanan esaslar çerçevesinde vergi desteğinden de yararlanabilecek. Vergi desteği Bakanlık tarafından belirlenen sektör ve faaliyetler kapsamında yapılan yatırımlar için uygulanacak. BKY'nin girişim şirketine bireysel ya da ortak yatırım suretiyle koyduğu sermaye ile ilgili olarak vergi desteğinden yararlanabilmesi için BKY'ler tarafından her bir girişim şirketinde iktisap edilen şirket hisselerinin bedeli, emisyon primi dahil 200 bin liradan az olamayacak. Bu tutar ortak yatırımlarda her bir BKY için ayrı ayrı uygulanacak. Ortak yatırımlarda sadece asgari yatırım tutarını sağlayan BKY'lere vergi desteği uygulanacak.

Yönetmelik kapsamında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Yönetmelik, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek.