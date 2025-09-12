Bireysel kredi ve kart borcunda yasal takibe düşen kişi sayısı temmuzda azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Temmuz 2025 verilerini açıkladı.

Temmuzda düşüş

Verilere göre, Temmuz ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla azaldı.

* Kredi kartı borcundan takibe düşen kişi sayısı: 129 bin 035

* Bireysel kredi borcundan takibe düşen kişi sayısı: 141 bin 883

Yılın ilk 7 ayında artış

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise tablo tersine döndü. Geçen yılın aynı dönemine göre yasal takibe intikal eden kişi sayısı yüzde 26 artarak 1 milyon 342 bin kişiye ulaştı.

Sorunlu alacaklar

Temmuz 2025 itibarıyla bireysel krediler (kredi kartları dahil) kapsamında tasfiye olunacak alacak bakiyesi geçen yıla göre yüzde 152 artışla 224 milyar TL oldu.