Bireysel kredi ve kredi kartı borcunda takibe düşenlerin sayısında ciddi artış

Türkiye Bankalar Birliği, kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısını açıkladı.

Şubat 2025’te bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 167 bin 163 oldu.

Aynı dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise 149 bin 924 olarak açıklandı.

Şubat 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 44 artarak 259 bin kişi oldu.

Borcunu ödememiş gerçek kişi sayısı sadece kredi kartlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52, kredilerdeyse yüzde 40 artış gösterdi.

Risk Merkezi verilerine göre, Şubat 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 182 artış ile 163 milyar lira oldu.