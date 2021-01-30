Bireysel sulama sistemleri yatırımlarına kırsal kalkınma desteği
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bireysel sulama sistemleri yatırımları da kırsal kalkınma desteklerinden yararlandırılacak.
Çiftçilerin bireysel sulamaya yönelik yatırımları da kırsal kalkınma destekleri kapsamında desteklenecek.
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar’da desteklenecek yatırımlar kapsamına, bireysel sulama yatırımları da eklendi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında, proje tutarının yüzde 50’sine kadar hibe desteği verilecek.