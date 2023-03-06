Birikim yapacaklar, dikkat! Birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz en güvenli yatırım araçları

Yaptığınız yatırımların getiri düzeyi oldukça önemlidir. Ancak daha da önemlisi, birikimlerinizi hangi yatırım araçlarıyla değerlendirdiğinizdir. Bazı yatırım araçları ciddi riskler barındırırken bazıları düşük riskle uzun vadede getiri elde etmeyi sağlar. Eğer siz de yatırımlarınız üzerinden güzel kazançlar elde ederken bir yandan da bu yatırımları riskten uzak tutmak istiyorsanız işte sizin için en güvenilir 4 yatırım aracı!

Altın

Değerli madenlerden biri olan altın, yüzyıllar boyunca zenginliğin en temel göstergeleri arasında yer aldı. Günümüzde de güvenli görülen en önemli yatırım araçları arasında bulunan altının her daim değerini korumaya ve uzun vadede yatırımcılarını sevindirmeye devam edeceğini söylemek mümkün. Eğer yatırımlarınızı uzun vadeli olarak planlıyorsanız birikimlerinizin belirli bir kısmını altında tutabilirsiniz.

Döviz

Ekonomik güce sahip olan gelişmiş ülkelerin para birimleri, yeryüzündeki bütün ülkelerin kalkınma süreçlerini doğrudan etkiliyor. Dolar, euro ve sterlin gibi yabancı para birimleri, dünya üzerindeki ticaret ağlarının ve para transferlerinin üzerinde oldukça belirleyici bir role sahip. Dışarıdan bakıldığında "Sıradan bir kâğıt parçası" gibi görünen yabancı paralar, enflasyonun zirveye ulaştığı günümüzde son derece değerli yatırım araçları arasında bulunuyor. Enflasyon karşısında paranızın değerini korumak istiyorsanız yatırımlarınızın bir kısmını döviz olarak tutabilirsiniz.

Gayrimenkul

Emlak sektörü, stratejik adımlar atılarak sabırlı biçimde hareket edildiği takdirde kolay kolay kaybettirmiyor. Dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı konut ihtiyacı tükenmiyor. Konum olarak gelişmekte olan ya da gelecekte gelişecek bölgelerden gayrimenkul alımı yapılabilir. Belirli periyotlarla konut krizlerinin patlak verdiği ülkemizde, şehir fark etmeksizin kira fiyatları hızla artıyor. Tabii belli dönemlerde konut fiyatlarında düşüşler de yaşanabiliyor. Bu nedenle alım yapmadan önce bir emlak uzmanına danışmakta fayda var.

Mevduat Hesapları

Uzun vadeli kazanç için değerlendirilebilecek bir diğer güvenli yatırım aracı da mevduat hesapları. Mevduat hesaplarının çalışma sistemi, ana para miktarını referans alarak işler. Bu nedenle elde edeceğiniz gelir miktarı, faiz oranlarının yanı sıra ana paranızın tutarına göre de şekillenir. Yatırdığınız ana para miktarı ne kadar fazlaysa o kadar çok kazanç elde edebilirsiniz.