Birinci sürgün döneminde 314 bin 500 ton yaş çay alındı

Birinci sürgün yaş çay alım dönemi sona erdi. Bu dönemde toplam 314 bin 500 ton yaş çay alımı yapıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020 yılı Mayıs ayında 246 bin ton yaş çay aldıklarını belirterek, bu yıl mayıs ayında ise 314 bin 500 ton yaş çay aldıklarını ve 33 günde çayı bitirmiş olduklarını bildirdi.

Günlük kapasitelerinin 9 bin 50 ton olduğunu söyleye Alim, "Bunun haricinde alacağımız her bir kilogram çay için ya kapasiteyi zorlayacağız, ya çayı dökeceğiz ya da yakacağız. Biz çayı yakmadan ve dökmeden bunu işlemeyi birinci sürgün döneminde başardık. Hatta ikinci ve üçüncü günlerden itibaren aldığımız yaş çay 11 bin ve 12 bin ton civarında oldu ancak biz bunu bir gün ötelemeyle hem üreticiyi zorlamadan hem de çayı da muhafaza ederek tamamını işemiş olduk. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Yaşamadı derken bazıları sağda solda söylüyor Bizim kulağımıza da geliyor ve okuyoruz. Konuşmak kolay rahat gibi. Hiç de kolay ve rahat gibi olaya bakmıyoruz. Çayı bilen birisi olarak bunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Hedef, Didi'de 100 milyon litreyi aşmak

50 bin ton kuru çay stokuyla kampanyaya girdiklerini kaydedenYusuf Ziya Alim, 15 Mayıs itibarıyla sattıkları çayın ise 58 bin ton olduğunu bildirdi. Bunun zaman zaman eleştirildiğini anlatan Alim, "ÇAYKUR'un aşırı derece stokları var bunlar eritilemiyor diye. Satışlarımızı kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Hiçbir çayda olmayan çay kalitemiz var diyoruz. Bugün itibarıyla 80 bin ton kuru çay satışımız gerçekleşti. Didi soğuk çayda da 42 milyon litre satışımız oldu. Burada da yıl sonu hedefimiz 100 milyon litreyi aşmak." dedi.

İkinci sürgün iki hafta içinde başlıyor

İkinci sürgün yaş çay alımlarının 2 hafta içinde başlayacağını bildiren Yusuf Ziya Alim, şunları kaydetti: "Mayıs ayında 123 bin 715 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında 468 milyon 155 bin lira ödemeyi de birkaç gün içinde yapmış olacağız. Haziran ayında ise 190 bin 785 ton yaş aldık. Bunun karşılığında 738 milyon liranın ödemesini temmuz ayının sonuna kadar yapmış olacağız. Birinci sürgün döneminde toplam 314 bin 500 ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında ise üreticilere 1 milyon 206 bin 155 lira ödeme yapmış olacağız."

"Ne yapıyorsak çay, ÇAYKUR ve üreticilerimiz için yapıyoruz"

Açıklamalarında ÇAYKUR'a yönelik eleştirilere de değinen Yusuf Ziya Alim, 'ÇAYKUR, üreticileri özel sektörün kucağına atıyor' gibi bir söylem olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Hiç öyle birşey yapmadık. Tam tersine kilogram boşluk bulabildik onu bile değerlendirdik. Bir kilogram bile alay edilircesine konuşuldu. Bir kilogram da neymiş. 200 bin üretici var. Bir kilogram verdimi onun ÇAYKUR'a dönüşünün ne olduğunu kimse düşünmüyor. Kampanyayı açtığımızda 4 gün peş peşe 100 kilogramdan alım yaptık. 4 günden sonra 3 gün peş peşe 50 kilogramdan çay alımı yapıldı. Daha sonra ki günlerde, 30, 25, 20 ve 15 kilogramdan alım yapıldı. Moralimizi bozmadan çalışıyoruz. CİMER'e şikayet ediyor. 'Yusuf Ziya Alim'i görevden alın', 'kontenjan 10 kilogram olur mu?', '10 kilogramdan çay mı biter?' 15 kilogramın altına inemezsiniz' diye tüm fabrikalara talimat verdik. Bunu bile adam bilmiyor. Bu üretici değildir. Oturduğu yerden yaz bir şey, laf olsun diye yazan kişiler. 15 kilogramın altında inilmediğini herkes biliyor. Bu bile farklı algılandı ve algılanmak istendi. Ne yaptıysak ve ne yapıyorsak çay, ÇAYKUR ve üreticilerimiz için yapıyoruz."